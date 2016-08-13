Нардеп Геращенко назвав версії, чому на нього могли готувати замах

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За словами нардепа, це може бути його діяльність щодо розвитку проекту «Миротворець»

Народний депутат від «Народного фронту» Антон Геращенко назвав припущення, чому на нього могли готувати замах. Про це Геращенко повідомив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Слідство вважає, що це (замах, – ред.), швидше за все, пов'язаний з моєю активною громадською позицією, публічною позицією щодо недопущення дій з продовження агресії проти України, а також з моєю діяльністю з розвитку проекту «Миротворець»... Цей сайт є дуже болючим для всіх цих осіб, які вели і ведуть підривну діяльність проти України», – сказав Геращенко.

Як повідомляв «Главком», народний депутат України від «Народного фронту» Антон Геращенко заявив, що правоохоронці попередили його про підготовку замаху.

Нагадаємо, 21 січня глава СБУ Василь Грицак повідомив, що Служба безпеки попередила у Києві замах на народного депутата, який планувалося здійснити за кураторства російських спецслужб.

Пізніше радник глави МВС Зорян Шкіряк повідомив, що врятованим нардепом є Антон Геращенко.