Нардеп Кишкар розповів подробиці бійки з Головком у Раді

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«Людина має публічно вибачитися за ті слова, які кинула на мою адресу», – зазначив Кишкар

Народний депутат від БПП Павло Кишкар заявив про намір звернутися до суду, щоб зобов'язати народного депутата Михайла Головка публічно вибачитися. Про це Кишкар повідомив в ефірі телеканала «112 Україна».

«Як такого суто політичного конфлікту не існує. Ця людина дозволяє собі неполітичні коментарі без будь-якої аргументації, це суто відпрацювання коштів, які він отримує від Онищенка, і це важка робота. Нехай Бог йому в цьому допомагає... Я нікому в світі не дозволяю себе ображати. Це мій життєвий принцип. Я готовий його відстоювати», – сказав нардеп.

Кишкар додав: «У мене немає доказової бази (щодо фінансування з боку Онищенка. – Ред.). Я тільки зі ЗМІ».

«Людина має публічно вибачитися за ті слова, які кинула на мою адресу... Ми готуємо судовий позов. Будемо просити суд підтримати наші позивні вимоги та зобов'язати Головка публічно вибачитися», – зазначив депутат.

Нагадаємо, під час ранкового засідання Ради 23 грудня між народними депутатами Михайлом Головком і Павлом Кишкарем сталася бійка.