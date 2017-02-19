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Андрій Артеменко

Андрій Артеменко заявив, що були отримані матеріали щодо корумпованості президента Петра Порошенка

Народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Андрій Артеменко підтвердив існування плану на зняття санкцій з Росії, складений наближеними до Дональду Трампу Майклом Коеном і Феліксом Сатером, а також ним. Про це він сказав Еспресо.TV.

За його словами, були отримані матеріали щодо корумпованості президента Петра Порошенка, оцінку яким повинно дати Міністерство юстиції.

«Так, дійсно, план існує, дійсно він розроблений разом з деякими конгресменами, сенаторами, народними депутатами, іншими людьми з мого оточення, як з України, так і зі США. Матеріали, які представлені, були отримані Валентином Наливайченком, колишнім головою СБУ, і вони стосуються деяких речей щодо доказів корупційної діяльності пана президента та його оточення. Юридичну оцінку цим матеріалам повинно дати Міністерство юстиції і юридичний департамент, після чого будуть зроблені офіційні заяви і прес-конференції», - наголосив Артеменко.

Він також зазначив, що наразі не може розголошувати деталі цих матеріалів.

«План дійсно існує, план мирного врегулювання україно-російської кризи, який детально буде представлений на прес-конференції, яка пройде у Вашингтоні у березні, де я зі своїми колегами запропонуємо цей план», - підсумував Артеменко.

Нагадаємо, The New York Times повідомило, що за тиждень до відходу з посади радника американського президента з національної безпеки Майкл Флінн отримав план на зняття санкцій з Росії, складений наближеними до Дональду Трампу Майклом Коеном і Феліксом Сатером, а також українським депутатом Андрієм Артеменко.

За даними видання, план передбачає «виведення всіх російських військ зі сходу України і проведення в країні референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії на термін від 50 до 100 років»