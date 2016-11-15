Нардеп від партії Ляшка: Трамп – єдина людина у світі, якої боїться Порошенко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Артеменко

Артеменко стверджує, що надав США документи, які підтверджують причетність президента України до корупції

Народний депутат від Радикальної партії Андрій Артеменко, який передав раднику президента США з національної безпеки Майклу Флінну план щодо передачі Криму в оренду РФ, стверджує, що передав ще й документи, які підтверджують причетність президента України Петра Порошенка до корупційних оборудок, пише «Страна».

За словами Артеменка, «деякі з представлених доказів безпосередньо підпадають під американську юрисдикцію і здатні призвести до кримінального переслідування Порошенка у США». Нардеп упевнений, що надані докази здатні привести до зміни влади в Україні. За його словами, оскільки добровільно Порошенко не відмовиться від своєї посади, «на нього може вплинути лише Дональд Трамп – єдина людина в світі, якої по-справжньому боїться Порошенко».

Нагадаємо, The New York Times повідомив, що за тиждень до відходу з посади радника американського президента з національної безпеки Майкл Флінн отримав план на зняття санкцій з Росії, складений наближеними до Дональда Трампа Майклом Коеном і Феліксом Сатером, а також українським депутатом Андрієм Артеменком.

За даними видання, план передбачає «виведення всіх російських військ зі сходу України і проведення в країні референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії на термін від 50 до 100 років». Артеменко підтвердив існування такого плану.