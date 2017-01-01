Нардеп-мільйонер отримав з бюджету понад 2 тис. грн компенсації за проїзд

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В’ячеслав Богуслаєв, народний депутат

Загалом у квітні 2017 року за проїзд народним депутатам виплачено 509 тисяч гривень

Народний депутат В’ячеслав Богуслаєв (депутатська група «Воля народу») отримав з бюджету компенсацію проїзду за квітень 2017 року в розмірі 2376 гривень. Така інформація міститься на порталі використання публічних фінансів, повідомляє «Точно», проект «Радіо Свобода».

Загалом у квітні 2017 року за проїзд народним депутатам виплачено 509 тисяч гривень.

За даними символічного рейтингу руху «Чесно», представник «Волі народу» В’ячеслав Богуслаєв, президент запорізького підприємства «Мотор Січ», офіційно задекларував найбільші грошові заощадження. Загальний розмір його грошових активів за курсом НБУ на 31 грудня 2016 року становить 825,399 млн гривень.

Окрім Богуслаєва, аналогічну персональну компенсацію за проїзд у розмірі більш ніж 2 тисячі гривень отримав ще один мультимільйонер із символічного рейтингу «Чесно» Ігор Котвіцький, депутат від «Народного фронту».

Згідно з дослідженням Комітету виборців України, вісім депутатів, серед яких і Богуслаєв, пропустили всі засідання Верховної Ради протягом березня цього року.