Нардеп незадоволений роботою Мінінформполітики: В Україні давно мали б бути свої «Одноклассники»

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Євген Рибчинський

Інформаційна політика у державі є нульовою – Рибчинський

Народний депутат від групи «Воля народу» Євген Рибчинський сьогодні під час засідання Верховної Ради розкритикував діяльність Міністерства інформаційної політики, очолюваного Юрієм Стецем.

«Інформаційна політика у державі є нульовою… Мінінформполітики існує тільки на папері», – зазначив він і нагадав, що вишка на Карачуні (що забезпечує мовлення українського телебачення на окупованих територіях. – «Главком») з’явилася лише півроку тому.

«Не було українського мовлення фактично до Нового року. Навіть наші бійці АТО мусять дивитися там усе російське», – зазначив нардеп.

Рибчинський також зауважив, що за три роки роботи Мінінформполітики не створило жодної української соцмережі, «не проведено тендерів, немає грантів».

«В Україні давно мали б бути свої «Одноклассники», – зазначив він.