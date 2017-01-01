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    Нардеп незадоволений роботою Мінінформполітики: В Україні давно мали б бути свої «Одноклассники»

    • Сьогодні, 10:56
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    Євген Рибчинський
    Євген Рибчинський

    Інформаційна політика у державі є нульовою – Рибчинський

    Народний депутат від групи «Воля народу» Євген Рибчинський сьогодні під час засідання Верховної Ради розкритикував діяльність Міністерства інформаційної політики, очолюваного Юрієм Стецем.

    «Інформаційна політика у державі є нульовою… Мінінформполітики існує тільки на папері», – зазначив він і нагадав, що вишка на Карачуні (що забезпечує мовлення українського телебачення на окупованих територіях. – «Главком») з’явилася лише півроку тому.

    «Не було українського мовлення фактично до Нового року. Навіть наші бійці АТО мусять дивитися там усе російське», – зазначив нардеп.

    Рибчинський також зауважив, що за три роки роботи Мінінформполітики не створило жодної української соцмережі, «не проведено тендерів, немає грантів».

    «В Україні давно мали б бути свої «Одноклассники», – зазначив він.

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