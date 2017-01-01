Нардеп Новинський розказав, як проти нього в Одесі готувались провокації

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Вадим Новинський

Новинський переконаний, що три роки тому люди загинули «зі злої волі цілком конкретних персон»

Вранці 2 травня народні депутати Вадим Новинський, Юрій Бойко та Микола Скорик, представники одеських опозиціонерів, родичі загиблих 2 травня, серед яких дружина депутата Одеської облради В'ячеслава Маркіна, а також матері загиблих Неоніла Березовська і Алена Бригарь, у Свято-Успенському Одеському чоловічому монастирі взяли участь в панахиді в пам'ять про жертви Одеської трагедії. Заупокійне богослужіння провів Високопреосвященніший Агафангел, митрополит Одеський і Ізмаїльський. У панахиді взяли участь православне духовенство міста.

Крім того, депутати відвідали могили загиблих 2 травня в Будинку профспілок. «Ми хотіли віддати данину пам'яті загиблим і не порушити крихкий мир в Одесі. Не можна було допустити нові зіткнення і провокації. Рана, нанесена Одесі не зажила і болить», - заявив після повернення до Києва нардеп Новинський.

«Ось уже третій рік 2 травня уся Одеса сумує. Три роки тому тут сталася трагедія - у вогні пожежі загинули 42 людини, ще 6 людей загинули в зіткненнях на вулицях міста. З раннього ранку люди йшли на Куликове поле і несли квіти до входу в Будинок профспілок як до імпровізованого меморіалу. Ми теж приїхали до Одеси що б віддати данину пам'яті загиблим», - пише на своїй сторінці в Фейсбук депутат.

«Проти нас готувалися провокації, проти нас звозили в місто бандитів, нас чекали в аеропортах і на трасах. Сьогодні під надуманим приводом наших депутатів викликали на допит правоохоронці. Нас травили в ЗМІ. Безпека і спокій міста мало цікавили владу, головне було припинити, задушити будь-які дії опозиції. Все дарма. Адже ми пам'ятаємо про трагедію 2 травня 365 днів на рік, ми підтримуємо зв'язок з родичами загиблих і разом з ними намагаємося подолати наслідки події. І сьогодні ми приїхали в місто зі світом. Світ і подолання розколу в Україні були і залишаються нашими головними цілями», - зазначає депутат.

Новинський переконаний, що три роки тому люди загинули «зі злої волі цілком конкретних персон, і ті хто були виконавцями і замовниками цієї драми обов'язково понесуть покарання за свої злодіяння». Депутат упевнений, що розслідування трагедії і правда про події потрібні навіть не стільки загиблим, скільки, живим. «Трагедії подібні «одеської Хатині» не повинні більше повторитися в Україні. І головною запорукою цього буде торжество закону і покарання винних», = говорить депутат.

Як повідомлялося, сьогодні націоналісти зустрічали в аеропорту Одеси Новинського, але він скасував рейс.

Раніше СБУ в Одесі затримала групу місцевих за підозрою в підготовці терактів.

Сьогодні також СБУ проводила обшуки у квартирах одеських любителів «русского міра».

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі сталися масові зіткнення між патріотично налаштованими громадянами і проросійськими сепаратистами. Унаслідок конфлікту і подальшої пожежі в Будинку профспілок загинуло 48 осіб, понад 200 дістали поранення. Події 2 травня 2014 року в Одесі активно використовувала російська пропаганда для нагнітання антиукраїнських настроїв.

Як повідомляв «Главком», у ніч на 1 травня в Одесі, в районі Куликового поля, правоохоронці виявили рюкзак із вибухівкою. Того ж дня в Одесі було затримано чоловіка, який продавав зброю з окупованого Донбасу.