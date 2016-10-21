Нардеп: очільник московської церкви презентував усім політикам пляшку віскі до Паски

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Nico Kaiser / Flickr Віскі

Вадим Денисенко зіронізував, що таким чином Московський патріархат іде назустріч Європі

Церква Московського патріархату розіслала українським високопосадовцям до Паски великодній кошик з пляшкою віскі всередині. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат від фракції БПП Вадим Денисенко.

«Цього року в пасхальний кошик, який усім високопосадовцям відправив керівник українського підрозділу РПЦ Онуфрій поклали пляшку віскі. А ви кажете, що московська церква не міняється. Вони теж ідуть назустріч Європі», - написав він.

Нагадаємо, на святкування 25-річчя Незалежності України митрополит Онуфрій виголосив промову, в якій акцентував увагу на тому, що боротьба українців з ворогом – це боротьба не лише за Батьківщину, а й за Віру. Деякі оглядачі назвали її мало не сенсаційною. Водночас архієпископ Євстратій УПЦ Київського патріархату назвав цю промову «нейтрально–розпливчастою». Ієрей зауважив, що у ній Онуфрій ані словом не прохопився про кремлівську агресію, як причину війни і кровопролиття в Україні.

Як відомо, митрополит Онуфрій був обраний предстоятелем церкви Московського патріархату 13 серпня 2014 року. Предстоятеля вибрали з 74 кандидатів таємним голосуванням у два тури. Його інтронізація відбулася 17 серпня 2014 року. До цього Онуфрій був місцеблюстителем Київської митрополичої кафедри, оскільки стан фізичного здоров'я Блаженнішого Митрополита Володимира унеможливив виконання обов'язків предстоятеля церкви.