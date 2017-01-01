Нардеп оприлюднив ймовірний текст меморандуму з МВФ

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В НБУ заявили, що згідно з внутрішніми правилами МВФ, текст Меморандуму про економічну і фінансову політику є конфіденційним до схвалення Радою директорів МВФ

Ймовірний текст меморандуму України з Міжнародним валютним фондом опублікували в мережі. Текст оприлюднив народний депутат Ігор Луценко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, це «текст так званого меморандуму з МВФ, який, по суті, є зобов'язаннями, взятими на себе українським урядом і Національним банком у зв'язку з отриманням чергового траншу».

«Ми вважаємо, що документи такого ваги повинні проходити відкрите обговорення», - повідомив він.

В оприлюдненому документі наголошується, що «з моменту завершення другого перегляду ... зусилля були спрямовані на наступне: фіскальна політика, фінансова стабільність, боротьба з корупцією».

В опублікованому документі - 34 сторінки.

Нагадаємо, засідання ради директорів МВФ по Україні відбудеться 20 березня.