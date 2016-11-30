Нардеп пообіцяв «пригостити» шампанським виробництва «ДНР»

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Товар був придбаний на лінії розмежування, наголосив нардеп

Народний депутат Ігор Лапін, перебуваючи в зоні проведення антитерористичної операції, купив пляшку шампанського, виробленого в «ДНР».

Про це повідомляє 24tv з посиланням на виступ Лапіна на телебаченні.

Товар був придбаний на лінії розмежування, наголосив нардеп.

«Купив на лінії розмежування. На території України. Сподіваюся, мені вдасться принести кілька пляшок до Верховної Ради. Тому що поки у нас, як бачимо, йде вільна торгівля з окупованими територіями, деескалації ситуації на Донбасі не буде», – пояснив Лапін.