Нардеп пояснив, до яких дій вдадуться шахтарі, якщо блокада триватиме

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Якщо шахтарі залишаться без роботи, вони в першу чергу підуть пікетувати адміністрації «ДНР» і «ЛНР», а не долучатись до бойовиків

Шахтарі, які можуть залишаться без роботи через блокаду Донбасу, не долучаться до бойовиків. Таку думку в коментарі «Главкому» висловив народний депутат Володимир Парасюк, який підтримує блокувальників..

За словами нардепа, якщо шахтарі залишаться без роботи, вони в першу чергу підуть пікетувати адміністрації «ДНР» і «ЛНР». «Всю зарплату, яку вони отримують на тих територіях, вони отримують в російських рублях. Як це відбувається: вони оформлені дійсно за українським законодавством, але у них є куратори, які забирають у них українські банківські картки. Ці куратори – їх було неодноразово затримано на Донеччині – мають по 50, по 100 карток», - розповів він.

За словами Парасюка, щомісяця ці куратори переводять у готівку ці всі гроші, переводять в рублі і віддають зарплату в рублях. «В «Л/ДНР» є певне «міністерство праці», яке забезпечує зарплати. Тому якщо завтра у них не буде зарплати, вони точно не підуть воювати, а підуть пікетувати «адміністрації». Люди так і так можуть піти в бойовики, але у разі зникнення роботи і грошей, вони точно не підуть з цим питанням до України, а звернуться до окупантів», - зазначив він.

Нагадаємо, що 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.

За даними «Укрзалізниці», через блокування руху поїздів на Донбасі Україна не отримала майже 240 тис. тонн енергетичного вугілля, а галузь зазнала 53,5 млн грн збитків.

Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.

Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.

Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.

Президент Петро Порошенко жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.

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