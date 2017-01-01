Нардеп пояснив, із чим пов’язане чергове посилення обстрілів Авдіївки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Тимчук

Ситуацію свідомо загострює Путін, аби нав’язати світу вигідну для РФ дорожню карту щодо Донбасу

Чергове посилення обстрілів Авдіївки пов’язане із політичними змінами в Європі й США, які намагається використати в своїх інтересах президент Росії Володимир Путін.

Таку думку «Главкому» висловив нардеп від «Народного фронту», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

«В Європі змінюється політичний ландшафт. Путін для нових гравців намагається сформулювати свою дорожню карту щодо Донбасу: нібито в Україні громадянська війна, а сама держава представлена як воєнний злочинець, що обстрілює своїх громадян», - зазначив нардеп.

За його словами, Путін свідомо загострює ситуацію.

«Бойовики гнуть останнім часом одну лінію – відсунути якомога далі українські війська. На сьогодні фактично українські війська за допомогою артилерії можуть здійснювати контроль за значною частиною «ДНР». Ясно, що бойовиків це не влаштовує. З кінця січня і по сьогодні триває політичне загострення. Путін, котрий, як ми бачимо, нині докладає всіх зусиль, щоб виставити Україну воєнним злочинцем, який зриває Мінські угоди, продовжує загострювати ситуацію, розуміючи, що у Трампа і у політичних кіл в Європі ще не остаточно сформульований порядок денний щодо Донбасу», - пояснив Тимчук.

Нагадаємо, в Авдіївці відбулася чергова ескалація: ввечері 16 лютого бойовики завдали артилерійського удару по місту. Терористи зухвало обстріляли з важкої артилерії житлові будинки. В результаті загинув місцевий житель.

Авдіївку продовжили обстрілювати й 17 лютого. Було принаймні два влучання в житловий сектор. Поранено двох мирних мешканців. Пошкоджено газопровід. о українських військових.