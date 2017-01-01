Нардеп розказав, чи визволятиме Україна сержанта, який начебто добровільно здався «ЛНР»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відеокадр з допиту військовослужбовця Гап’яка

Якщо буде доведено, щосержант ЗСУ справді добровільно вирішив перейти на бік ворога, це називається «державна зрада», відповідна стаття передбачена в Кримінальному кодексі

Якщо йдеться про те, що військовий «добровільно здався у полон», фактично це означає, що він перейшов на бік ворога. Так у коментарі «Главкому» пояснив ситуацію щодо сержанта, який, як повідомлялось раніше, по своїй волі опинився у полоні бойовиків «ЛНР,» народний депутат, лідер «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук.

«Далі – робота контррозвідки. Якщо буде доведено, що ця людина справді добровільно вирішила перейти на бік ворога, це називається «державна зрада», відповідна стаття передбачена в Кримінальному кодексі. Якщо виявиться, що його таки захопили у полон, і вже під катуваннями він починає говорити, що він добровільно перейшов, - це вже інше. Але він принаймні повинен публічно заявити про те, що він знаходиться у бойовиків примусово», - розповів він.

Лідер «Інформаційного спротиву» також додав: якщо виявиться, що сержант – зрадник, проти нього порушать кримінальну справу. «Звичайно, ніхто не буде прориватися з боєм до окупованих районів, щоб його затримати. Але якщо людина виїжджає з цієї території – він вже може бути арештованим. Понад те, у незалежності від того, яким чином вирішиться ситуація на Донбасі, у України є позиція щодо амністії бойовиків. Якщо він скоїв злочини проти України та українських громадян, амністія не буде на нього розповсюджуватися апріорі. Якщо ж він навіть не скоїв таких злочинів, відповідальність за зраду присязі залишається», - зазначив він.

«Одна річ – коли вчорашній сантехнік взяв до рук гвинтівку і пішов до бойовиків - він буде амністований, але якщо український військовий – це вже інша ситуація», - додав Тимчук.

Як повідомлялось, 11 травня в мережі інтернет було розміщено відеоматеріал допиту невизначеними особами військовослужбовця ЗСУ – сержанта військової служби за контрактом Гап’яка Т.Я. За попередньою інформацією було встановлено, що він самовільно залишив місце служби наприкінці березня цього року. За даним фактом було проведено службове розслідування, а також надіслано повідомлення у військову прокуратуру та у Військову службу правопорядку.