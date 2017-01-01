Нардеп розказав, як блокування Донбасу прискорить кінець війни

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Парасюк не виключив, що подальше блокування Донбасу викликатиме опір

Якщо блокувальники перекриють усі маршрути, як обіцяють, це прискорить закінчення війни. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» розповів народний депутат Володимир Парасюк.

«Даю вам гарантію. Зараз олігархи, бізнесмени заробляють великі гроші. Мають товарообіг на мільярди доларів на рік. Якщо ми заблокуємо весь східний кордон, я глибоко переконаний, що все буде добре», – зазначив він.

Нардеп також не виключив, що подальше блокування Донбасу викликатиме опір. «Якщо одну маленьку колію вже тиждень обговорюють, то далі буде ще цікавіше, ще дієвіше. Я думаю, що проти нас, особисто проти мене запускають цілу пропагандистську машину, задіють купу телеканалів, але ми готові це витримати», – наголосив він.

Детальніше читайте в інтерв’ю Володимира Парасюка «Главкому»

Як повідомлялось, активісти блокують залізницю на Луганщині. Прокуратура відкрила провадження. Раніше учасники заблокували вузлову станцію «Світланове» в Луганській області. У свою чергу заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що блокування поїздів незаконне і цим повинні зайнятися правоохоронні органи. Через блокаду залізничних колій на Донбасі Луганська область може залишитися без електрики.

У свою чергу в СБУ заявили, що блокування Донбасу організували політики, які хочуть ввести режим «економічної блокади».

В ніч на 30 січня учасники блокади залізниці на Луганщині вирвали рейки на залізниці.