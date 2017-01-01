Нардеп розкрив деталі операції «Врятувати Насірова»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Лещенко

Розгляд у апеляції у справі Насірова призначено на 13 березня. Доповідач - суддя Глиняний. За збігом обставин, його сина (судді Глиняного) перед новим роком призначили в департемент Кононенка-Грановського Генеральної прокуратури імені Луценка, - Лещенко

Народний депутат Сергій Лещенко у себе на сторінці у Facebook оприлюднив новий сценарій виходу на волю глави ДФС Романа Насірова.

«Операція «Врятувати Насірова» переходить у нову стадію. Розгляд у апеляції призначено на 13 березня. Доповідач - суддя Глиняний. За звичним вже збігом обставин, його сина (судді Глиняного) перед новим роком призначили в департемент Кононенка-Грановського Генеральної прокуратури імені Луценка. Сценарій такий - суд зменшує заставу до 10 мільйонів, Насіров виходить на волю та іде в «несознанку», - написав він.



Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

Сторона обвинувачення в понеділок увечері заявила у суді про те, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має громадянство Великої Британії та Угорщини.

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