Нардеп розповів нові подробиці бунту у Лук'янівському СІЗО

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«Торнадівець» відрізав вухо і кинув ним у цього співробітника тюремної адміністрації

Інцидент з «торнадівцями» у Лук'янівському СІЗО стався після того, як по поверненню з суду вони виявили посилення режиму їх утримання в ізоляторі.

Про це народний депутат Ігор Мосійчук розповів у прямому ефірі «112 Україна».

«Коли привезли бійців «Торнадо» з суду їх закрили в камери, де утримуються ув'язнені в той час, поки в їх основних камерах проводиться обшук. До торнадівців підійшов один з представників адміністрації, контролер. Він сказав, що поки вони були на суді з їх камер вилучили спортивний інвентар. І, до того ж повісили так звані «баяни» - додаткові решітки, які практично перекривають доступ світла в камеру. У відповідь на це, один із в'язнів, «торнадівець» з позивним «Ахіллес» почав відрізати собі вухо. По суті його відрізав і кинув ним у цього співробітника тюремної адміністрації», - розповів Мосійчук.

За словами нардепа, працівники СІЗО не спробували надати допомогу травмованій людині. Замість цього вони втекли в зброярню і там закрилися. Один при вигляді крові втратив свідомість.

«Ув'язнені залишилися наданими самі собі. Вони (співробітники СІЗО) там дві години сиділи. Тут почалися чутки, що СІЗО захопили, співробітників адміністрації захопили. Це нічого не відповідає дійсності», - розповів Мосійчук.

На уточнююче питання ведучого як, «торнадівець» міг відрізати собі вухо. Мосійчук сказав: «Заточкою, наскільки мені відомо. У в'язниці у всіх камерах є заточки, ножі, люди ріжуть хліб».

За даними нардепа, чоловікові надали медичну допомогу: «так розумію, пришили вухо і повернули в СІЗО».

Нагадаємо, вчора ввечері у Києві сталися сутички між ув'язненими та охороною в Лук’янівському СІЗО. Один з ув’язнених отримав тілесні ушкодження, зазначили у поліції.

Підсудний, колишній співробітник міліцейського спецпідрозділу «Торнадо» Максим Глєбов, який 11 січня ввечері спробував відрізати собі вухо, прооперований в одній зі столичних лікарень.