Нардеп розповів про шалені «відкати» під час «Євробачення»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рибчинський поділився інсайдерською інформацією, чому відбулася заміна групи, яка займалася підготовкою до «Євробачення»

Уже в жовтні-листопаді минулого року до прем’єр-міністра України почали ходити «гінці» і пропонувати «послуги» з підготовки до «Євробачення».

Про це на телеканалі ZIK заявив Євген Рибчинський, народний депутат України («Воля народу»).

За його словами, зазвичай підготовка до Євробачення розпочинається з кінця літа, тож в НТКУ розпочали роботу над підготовкою, якою керували Олександр Харебін і Вікторія Романова. За кошти НТКУ почали створення логотипу, дизайну сцени тощо.

Рибчинський поділився інсайдерською інформацією, чому відбулася заміна групи, яка займалася підготовкою до «Євробачення».

«Уже в жовтні-листопаді (а можливо і раніше, та я знаю про ці зустрічі) до прем’єр-міністра України почали ходити «гінці». До пана Гройсмана приходила народна артистка України Руслана і дуже пропонувала свої послуги», – розповів нардеп.

Він нагадав, як у 2005-2006 році, після «Євробачення», КРУ встановило порушень на 35 мільйонів гривень, а це, каже депутат, 50 відсотків усіх отриманих коштів. Тоді ця сума у доларах була значною і становила близько 7 мільйонів. Депутат продовжив, що із загальної суми недоотримано 28, 2 мільйона гривень, окрім того, не підтверджено документально 6,8 мільйона гривень.

«Відомо, що в НТКУ, після перевірки КРУ, в 2005-2006 роках були виправлені всі документи… підчищені документи», – наголосив Рибчинський і додав, що всі ці справи були закриті в одну мить.

«Немає карної справи по Грицаку. Пан Грицак – це посадова особа, яку, якщо відкривається справа, могли взяти і посадити, але йому не було пред’явлено, зрештою. Бо були сильні світу сього, які просто закрили справу. Я можу тільки так думати, але я думаю, що вони були «в долі», – заявив Рибчинський.

Він продовжив, що стосовно цьогорічного «Євробачення» переконаний, що відсотків 70 це були тільки «відкати».