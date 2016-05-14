Нардеп Савченко пригадала, як міркувала над акторською кар’єрою

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Політик зізналася, що має акторський талан

Народний депутат України Надія Савченко розповіла як спочатку збиралася, але потім передумала навчатися на акторку. «Я поступала в університет Карпенка-Карого – прийшла після школи, подивилась і вирішила, що я не хочу бути актрисою. Мені подобається грати, але це не те, чим би я хотіла займатися усе життя». Про це політик розповіла в ефірі програми HARD з Наталією Влащенко, передає ZIK.

Надія Савченко зауважила, що театр є справжнім її захопленням з-поміж інших мистецтв. «У кіно після в’язниці я була декілька разів за рік. А театр люблю дуже. Жаль, що виходить ходити туди мало. Востаннє я була в театрі «Чорний квадрат», – пригадала Надія Савченко.

Нардеп пригадала, що вистава їй дуже сподобалася. «Вона була шикарна. Тому «Чорний квадрат» люблю, але рідко потрапляю – там черги, ажіотаж завжди», – відзначила колишня бранка Кремля.

Народний депутат зауважила, що з дитинства була акторкою у школі. «Ми з сестрою у студентські роки грали в аматорському театрі «Сварга». Це були постановки за Тарасом Шевченком, про дисиденток-львів’янок, про Крути. Зазвичай це були драматичні постановки. Я це діло дуже люблю, мені казали, що у мене є талант», – додала Савченко.

Як повідомлялося раніше, нардеп Надія Савченко заявила, що бачила, як починалась стрілянина На Майдані.