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    Нардеп Соболєв кличе людей на Майдан - підтримати активістів блокади

    • Сьогодні, 19:20
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    Один з організаторів блокади торгівлі з окупованим Донбасом запевняє, що активістів сьогодні били та затримували

    За повідомленням так званого Штабу блокади торгівлі з окупантами сьогодні, 13 березня, відбувся силовий розгін одного з редутів блокади поблизу Кривого Торця в Донецькій області.

    «Активістів, ветеранів АТО було побито та затримано», - йдеться у повідомленні.

    Один з організаторів блокади, нардеп Єгор Соболєв закликав «всіх, хто зараз в Києві» зібратись о 21:00 на Майдані Незалежності.

    «Чим більше нас буде, тим легше хлопці там переживуть цю ніч», — зазначив Соболєв.

    Як повідомлялося, в штабі блокади Донбасу заявили про розгон редуту в Кривому Торці співробітниками СБУ та КОРД.

    В СБУ заявили, що не мають відношення до штурму.

    В Службі уточнили, що проводять контрдиверсійні заходи в зоні АТО.

    «Ми нікого не штурмуємо, проводяться контрдиверсійні заходи», - прокоментувала речник СБУ Олена Гітлянська заяву «Штабу блокади торгівлі з оккупантами» про нібито штурм їх редуту на станції «Кривий Торець».

    Читайте також статтю: Єгор Соболєв: Серед блокувальників на Донбасі є десятки, якщо не сотні озброєних людей 

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    АТО Донбас СБУ Єгор Соболєв
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