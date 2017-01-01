Нардеп: Супрун не призначають повноцінним міністром, бо на це немає голосів

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Зараз єдиний легітимний заступник міністра охорони здоров’я – це Роман Ілик

Колишній міністр та заступник голови комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Олег Мусій в інтерв’ю «Главкому» заявив, що не вірить у майбутнє призначення Уляни Супрун міністром МОЗ України.

«Супрун було призначено нелегітимно. Виконання обов’язків покладає не уряд, а чинний міністр, який, припустимо, йде у відставку. Уряд не має таких повноважень. І уряд на чолі з Гройсманом перевищив свої повноваження», - зазначив колишній міністр.

Саме тому, зазначив Мусій, Супрун і не призначають повноцінним міністром, бо через парламент її кандидатура не пройде.

«Якщо немає в парламенті підтримки такого міністра, то що робить ця людина в Міністерстві охорони здоров’я? Це узурпація влади з боку чинного уряду та президента. Бо президент рекомендував цю персону на заступника міністра. Уряд виконав це у незаконний спосіб. А вона так само в незаконний спосіб подала на призначення заступників. Тому ця команда в моїх очах є не легітимною. Хочете легітимізації? Будь ласка, через Верховну Раду. Якщо підтримають – добре, вона буде відповідати за стан охорони здоров’я в країні. Бо виконувач обов’язків не несе відповідальності за галузь. Міністр – єдина особа, яка несе цю відповідальність. А то можна ще 35 виконувачів обов’язків призначити, які потім поїдуть до США, звідки розповідатимуть байки про те, що вони не мали повноважень, аби щось зробити», - вважає нардеп.

«У нас є прем’єр-міністр, який узяв на себе відповідальність за Уляну Супрун, котру було призначено в незаконний спосіб. У нас же парламентсько-президентська республіка, і міністра може призначити тільки парламент. Але виконувач обов’язків не може призначити заступника міністра через уряд без подання міністра. На час призначення Уляни Супрун у нас не було міністра. Квіташвілі ж не подавав її кандидатуру. Зараз єдиний легітимний заступник міністра – це Роман Ілик. Тому що його кандидатуру в законний спосіб подавав Квіташвілі на цю посаду. Натомість виконувач обов’язків міністра Віктар Шафранський подавав Уляну Супрун у незаконний спосіб, бо це не передбачено чинним законодавством. За законом про Кабінет міністрів і центральні органи виконавчої влади, лише міністр (не виконувач обов’язків) може пропонувати і давати подання. Тому Супрун було призначено нелегітимно», - розповів Мусій.