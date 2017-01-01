Нардеп Тарута створює нову політичну партію

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Народний депутат Сергій Тарута

Партія буде побудована на ідеологічних принципах консерватизму, - Тарута

Народний депутат України, екс-глава Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута заявив про створення нової політичної партії.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу «112 Україна».

За словами нардепа, партія буде «насамперед ідеологічною і не буде «проектом Тарути».

«Ми створили нову політичну партію. Вона буде побудована на ідеологічних принципах консерватизму - це республіканська партія з головною цінністю - людина ... Республіканська ідеологія базується на підвищеній обороноздатності, збільшенні витрат на захист, дозволяє носити зброю, ... вона розрахована на розвиток середнього класу населення», - заявив Тарута.

«Україні потрібне перезавантаження усієї системи влади, і зробити це можна лише через новий політичний рух», - додав він.