Нардеп Ткачук пояснив, чому Тимошенко не вдалось зареєструвати постанову про відставку уряду Гройсмана

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«Батьківщина» сама себе переграла, - нардеп

Спроба 11-х депутатів зареєструвати постанову про відставку уряду Гройсмана провалилася, оскільки такі дії порушують річний імунітет Кабінету міністров і суперечать чинному законодавству. Про це пише народний депутат України Геннадій Ткачук в статті «Пропала постанова або буря в склянці води», опублікованій виданням «Экономические известия».

«10 лютого ввечері разом з соратниками вона (Юлія Тимошенко) подала до секретаріату Верховної Ради проект постанови про відставку уряду Володимир Гройсмана. Розрахунок був до непристойності простий: кінець робочого дня і прийдешні вихідні присплять пильність працівників секретаріату, і вони пропустять цю «фількину грамоту» до розгляду в сесійній залі. В результаті «Батьківщина» сама себе переграла. Постанову так і не зареєстрували й цілком законно: лише в квітні спливає річний імунітет уряду, який відведений йому для реалізації його програми дій. Юлія Тимошенко це чудово розуміла, але позиція «а раптом вийде» переважила. До того ж в неї тепер є привід кричати про нову «зраду», - вважає Геннадій Ткачук.

За його словами, дії Тимошенко і «Батьківщини» - це спроба зберегти свій політичний рейтинг.

«Держава оговтується після страшної кризи, вперше за кілька років вже чотири квартали поспіль ВВП росте, а в минулому році він вийшов на показник приросту в 1,7%. При цьому Уряд обґрунтовано піднімає рівень соціальних стандартів: подвоєння мінімальної зарплати, збільшення оплати праці для лікарів та вчителів, підвищення пенсій... Юлія Тимошенко бажає змінити тенденцію розвитку економіки України на кризовий тренд», - заявив народний депутат.