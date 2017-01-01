Нардеп: транш від МВФ можуть перенести на кінець березня

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Ірина Луценко

Народний депутат Ірина Луценко вважає, що ситуація з МВФ «більш оптимістична, ніж можна подумати»

Транш від Міжнародного валютного фонду можуть перенести на кінець березня. Про це сьогодні за підсумками зустрічі з президентом журналістам повідомила заступник голови фракції БПП Ірина Луценко.

«Розмова йшла про те, що може бути перенесено до кінця березня», - заявила Луценко.

За її словами, прем'єр-міністр Володимир Гройсман та президент Петро Порошенко мали розмову з представниками МВФ сьогодні після зустрічі з головами фракцій.

«Ситуація більш оптимістична, ніж можна подумати», - резюмує нардеп.

Як повідомляв «Главком», в понеділок близько 20:00 розпочалась зустріч Порошенка з керівниками депутатських фракцій і груп. Розмова тривала близько двох годин. Президент України Петро Порошенко і лідери парламентських фракцій та груп зокрема обговорили склад Центрвиборчкому, пенсійну реформу, кінематографію у поєднанні з українською мовою та блокаду Донбасу.

Нагадаємо, що розгляд траншу Україні від МВФ зник з порядку денного ради директорів Міжнародного валютного фонду на 20 березня.

У Мінфіні України згодом пояснили, що перенесення термінів проведення засідання викликане виключно потребою в уточненні розрахунків економічних наслідків заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду і захоплення українських підприємств на непідконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської областей, а також у зв'язку з визнанням російською стороною документів, виданих на цих територіях.

Джерело: РБК-Україна