Нардеп Третьяков купив собі «Мерседес» за 2 млн грн

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Парламентар придбав дорогу машину

Народний депутат, заступник голови фракції Блоку Петра Порошенка придбав собі автомобіль Mercedes-Benz S500L 4MATIC вартістю 1,92 млн грн. Інформація про це міститься на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Відповідно до повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, Третьяков набув права власності на автівку 16 травня. Рік випуску автомобіля – 2013-й.

Продавцем виступило зареєстроване в Україні підприємство з іноземними інвестиціями за участю українського капіталу фірма «АТЕК-95» (товариство з обмеженою відповідальністю). У ЗМІ з'являлась інформація про те, що Третьяков має стосунок до цього підприємства.

Інформація про зміни у майновому стані з’явилася на сайті НАЗК 26 травня.

Mercedes-Benz S500L 4MATIC