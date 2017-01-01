Нардеп: «Укрзалізниця» зірвала відвантаження залізної руди з українських ГЗК на експорт

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Олександр Вілкул вважає, що цей колапс був давно прогнозованим

ПАТ «Укрзалізниця» не справляється з транспортуванням залізорудної сировини українських гірничо-збагачувальних комбінатів на експорт у зв'язку з браком локомотивів. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Олександр Вілкул.

«В Одеській області на під'їздах до портів відбувається черговий транспортний колапс: знерухомлені 50 складів через те, що УЗ не вистачає локомотивів. Обіцяні поліпшення, у т. ч. в частині ремонту парку локомотивів, так і залишаються порожніми обіцянками. І навіть існуючий ресурс не використовується з розумом. Ім'я цій біді – безгосподарність», - написав він.

За його словами, в даний час криворізькі ГЗК не можуть вивезти свою продукцію на експорт.

«За підсумками минулої зупинки руху (20 березня) безповоротно втрачено 15 вантажних складів (маршрутів) з рудою, за кордон не потрапили 55 тис. т залізорудної сировини. А це ні багато, ні мало 3,5 млн дол. валютної виручки, яких країна не дочекається. Тільки за вчора було недовантажено близько 30 тисяч тонн, сьогодні судячи з усього буде не менше. Це знову мільйони доларів недоотриманої валюти, якої так гостро потребує Україна», - зазначив нардеп.

При цьому Вілкул вважає, що цей колапс був давно прогнозованим. «Бо корінь бід – погана керованість і викликає питання кадрова політика транспортного монополіста. Подібні катаклізми стали постійними супутниками призначеного в лютому 2017 року директора з вантажних перевезень УЗ Максима Кушнірчука, відомого своїми специфічними зв'язками з іноземним транспортним бізнесом і вмінням заробляти на всьому, що пов'язане із залізницею», - констатував він.

«Пам'ятником» цим заробітчанам у штаті «Укрзалізниці» є 50 знерухомлених складів на під'їздах до портів, до яких у «нових» і «високоефективних» топ-менеджерів з непристойно великими зарплатами просто немає діла. Тільки не треба нам таких «пам'ятників». І менеджерів таких не треба. Заводи повинні працювати на максимум своїх можливостей, а не бути заручниками бардаку в залізничній монополії. До того ж за цей бардак нові менеджери з УЗ без докорів совісті просять заплатити підприємства через чергове підвищення тарифів. Але з таким сервісом тарифи треба не підвищувати, а знижувати, причому разом із зарплатами авторів цього бардаку», - підкреслив Вілкул

Джерело: 112 Україна