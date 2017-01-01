Нардеп Веселова про майбутнє Рибалки: Генпрокуратура має звернутися до Ради



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Народний депутат Наталія Веселова

Якщо є склад злочину, то Генпрокуратура має звернутися до регламентного комітету ВР для розгляду питання про зняття недоторканості, вважає нардеп Наталія Веселова

На думку народного депутата від фракції «Самопомочі» Наталії Веселової, Генеральна прокуратура та НАБУ мають ретельно перевірити усі факти, продемонстровані у фільмі журналіста-розслідувача Олексія Станчевського «Перевертень з мандатом».

У стрічці автор демонструє інтерв’ю з ветераном АТО, громадським активістом Михайлом Помогайбо, записаним прямо у партійному офісі Радикальної партії. В інтерв’ю активіст розповідає про те, що нардеп від Радикальної партії Сергій Рибалка розробляв детальний план зі знищення торговельної мережі АТБ, а також власноруч фінансував силові акції з блокування магазинів компанії за участю громадських активістів. Помогайбо продемонстрував журналістам величезну кількість дорогої друкованої продукції, якою, за задумом Сергія Рибалки, активісти мали би заклеювати заблоковані магазини торговельної мережі. Якщо ці факти підтвердить слідство, Сергій Рибалка має скласти мандат, - вважає Веселова.

«Якщо є склад злочину, то Генпрокуратура має звернутися до регламентного комітету ВР для розгляду питання про зняття недоторканості, для того, щоб далі розслідувати цю кримінальну справу. У нас вже були прецеденти, ми знімали недоторканість з інших депутатів», - заявила Веселова в ефірі телеканалу «24».

На її думку, подібні дії народного депутата, голови комітету ВР з питань фінансів та банківської діяльності Сергія Рибалки з дискредитації соціально відповідального приватного бізнесу, несуть негативні репутаційні наслідки для всього українського бізнесу та для всієї української економіки, суттєво знижуючи інвестиційну привабливість України для потенційних іноземних інвесторів.

«Я хотіла б порадити своїм колегам-депутатам перш за все думами про країну, а вже потім про себе. Думати про імідж країни, про те, що ці публічні скандали можуть означати для нас, коли ми чекаємо підтримки від міжнародної спільноти. Тому що, коли приїжджаєш у Європарламент, чи у Раду Європи, перше, що там обговорюють – це скандали, бійки, корупцію. За це дуже соромно відповідати», - розповіла член фракції «Самопомочі» в ефірі «24 каналу».