Нардеп Веселова: Ригованов, який їздив на російське телебачення, більше не є моїм помічником

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Фото: Укрінформ Народний депутат Наталія Веселова

Наталія Веселова розповіла про конфлікт зі своїм помічником Русланом Риговановим

Народний депутат України Наталія Веселова, родом зі Слов’янська, повідомила, що Руслан Ригованов, який брав участь в ефірах передач російських телеканалів, з 1 березня більше не є її помічником. У своїй заяві на звільнення він вказав, що між ними ідеологічні розходження у поглядах на питання по Донбасу.

«Українці для биття» - саме так ставляться до тих українців, які як на роботу їздять на різноманітні ток-шоу до країни-агресора», - написала Наталія Веселова у себе у Facebook.

«З такими людьми я зустрічалась декілька разів. Це й мій колишній однопартієць Вадим Трюхан, який ставив власні амбіції вище за партійні інтереси. Це й член КПСД Павло Жовніренко, який з його слів доносив правдиву позицію України до росіян. Це й, на превеликий жаль, мій помічник на громадських засадах Руслан Ригованов», - йдеться у повідомленні.

«Коли я дізналась про те, що Руслан їздить на заробітки на ток-шоу до РФ, у нас стався конфлікт. Він затягнувся надовго, я вимагала від нього скласти обов'язки помічника, а він за це публічно поливав мене брудом. Та моя думка не змінилась: ніхто не має права заробляти, підігруючи агресору за гроші. З 1 березня Руслан Ригованов не є моїм помічником. Власне, навіть у своїй заяві він не приховує, що у нас є ідеологічні розходження у поглядах на питання по Донбасу. «Українці для биття» грають в ігри із совістю», - зазначила народний депутат.