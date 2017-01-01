Нардеп від «Батьківщини» закликав «Народний фронт» замінити Авакова

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Арсен Аваков і Юрій Луценко

Ігор Луценко вважає, що міністр Аваков має піти у відставку

Ігор Луценко, нардеп фракції «Батьківщина», коментуючи журналістське розслідування «Вбивство Павла» заявив, що давно пропонує колегам із «Народного фронту» поміняти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на фахову компетентну людину.

«У мене давно є пропозиція до колег із «Народного фронту» поміняти міністра Авакова на фахову компетентну людину, яка б забезпечила ефективну діяльність підзвітних органів. Бо за останні роки – це провал за провалом», - заявив Ігор Луценко.

За його словами, перш за все хотілося б дізнатися, яким чином виявилися серйозні прогалини у слідстві.

«Мене вразило, що не всі відеоматеріали, які отримали журналісти, є у розпорядженні слідчих і використовуються для того, щоб знайти вбивць Шеремета», – відзначив нардеп.

Він констатував, що журналісти знайшли двох фактично ключових свідків, з ними особисто спілкувались, не маючи при цьому процесуальних прав, потужностей для цього.

«Генпрокурор і сама Нацполіція мають пояснити, чому саме так відбулось, мають бути організаційні висновки», – переконаний депутат Верховної Ради.

Ігор Луценко проаналізував ймовірність такого звіту силовиків.

«Частина з цих людей відгукуються на запрошення Верховної Ради, а пан Аваков принципово не ходить, не збирається звітувати перед депутатським корпусом. Тому маю сумніви, що він прийде. Я сподіваюсь, що прийде Юрій Луценко. Наскільки знаю, він у темі цього розслідування», – розповів обранець-однофамілець Генпрокурора.

На думку Ігоря Луценка, журналістські матеріали є достатньо великою допомогою в розслідуванні об’єктивної картини вбивства журналіста Павла Шеремета.

«Щодо виконавців і замовників – я думаю, спливло багато часу і є великі труднощі, щоб до них дістатися. У них була можливість замести сліди. Момент для розкриття злочину за гарячими слідами упущений – далі це складне завдання», – вважає обранець.

У той же час Ігор Луценко пригадав, що міністр внутрішніх справ Аваков раніше заявляв, що контролює розслідування і воно є його особистим посадовим інтересом.

«То відповідно має бути така ж і відповідальність. А результати свідчать, що відповідальність має бути надзвичайно сувора», – переконаний Ігор Луценко.

Депутат вважає, що міністр Аваков має піти у відставку. При цьому Луценко зізнався, що на сьогодні більшості для ухвалення такого рішення у Верховній Раді голосів не знайдеться.

Як повідомляв «Главком», у мережі опублікували фільм-розслідування вбивства українського журналіста Павла Шеремета.

Прем'єра відповідного ролика відбулася у коворкінгу #MediaHub у Києві, тепер його можна подивитися онлайн.

Журналісти з проекту «Слідство.Інфо» разом із колегами з міжнародної мережі OCCRP з перших годин вбивства Шеремета працювали на місці подій, у фільмі ретельно проаналізовано події ночі перед вбивством.

Повідомляється, що колишній чи теперішній співробітник СБУ Ігор Устименко був помічений на відео з камер спостережень в ніч перед вбивством журналіста Павла Шеремета.

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