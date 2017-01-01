Нардеп від БПП опублікував «свіже фото» Єфремова з камери в СІЗО

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Суд продовжив Єфремову арешт до 28 квітня

Нове фото екс-керівника фракції Партії регіонів Олександра Єфремова опублікував народний депутат Володимир Ар'єв на своїй сторінці в Фейсбук.

«Часи безсовісних фейків. Днями деякі ЗМІ писали що ГПУ «злила» справу і Єфремова випустили, але правда в продовженні судом арешту до травня і свіже фото з СІЗО», - написав нардеп.

Нагадаємо, на засіданні 28 лютого суд продовжив арешт Єфремову до 28 квітня.

Єфремов має намір подавати позов до Європейського суду з прав людиничерез рішення про продовження його арешту.

Єфремова обвинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України); у пособництві в захопленні Управління Служби безпеки України в Луганській області (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України). Також йому висувають обвинувачення в здійсненні умисних дій з метою зміни території і державного кордону України, за попередньою змовою з групою осіб, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 110 КК України); організаційному та іншому сприянні створенню і діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка» (ч. 1 ст. 258-3 КК України); державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).



