Нардеп від БПП пропонує заборонити в Україні аборти за бажанням жінки

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У пояснювальній записці депутат пише про право на життя

Народний депутат від Блоку Петра Порошенка Дмитро Голубов зареєстрував у Верховній Раді України проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмежень по проведенню операцій штучного переривання вагітності (абортів) (№6239).

Депутат пропонує у Цивільному кодексі України встановити, що штучне переривання вагітності дозволяється лише у випадках та за наявністю обставин, встановлених законодавством, у терміни, що не перевищують 22 тижні. У чинній нормі відповідної статті йдеться, що штучне переривання вагітності, якщо вона не перевищує 12 тижнів, може здійснюватися за бажанням жінки.

У випадках, встановлених законодавством, штучне переривання вагітності може бути проведене у разі вагітності від 12 до 22 тижнів. Перелік обставин, що дозволяють переривання вагітності після 12 тижнів вагітності, встановлюється законодавством. Крім того, законопроектом у законі «Основи законодавства України про охорону здоров’я» встановлюється, що операція штучного переривання вагітності (аборт) може бути проведена у закладах охорони здоров’я лише у випадках та за наявністю наступних обставин: якщо вагітність несе пряму загрозу життю вагітної жінки; наявності медичних показань щодо патології плоду, несумісної з життям дитини після народження; зачаття дитини в результаті зґвалтування. Вказані обставини обов’язково засвідчуються комісією відповідних експертів.

Жінці, якій дозволена операція штучного переривання вагітності (аборт), в обов’язковому порядку безкоштовно надається повнота усієї інформації про наслідки такої операції та стадію ембріоногенезу. Водночас, згідно з чинною нормою, операція штучного переривання вагітності (аборт) може бути проведена за бажанням жінки у закладах охорони здоров’я при вагітності строком не більше 12 тижнів.

У випадках, встановлених законодавством, штучне переривання вагітності може бути проведене при вагітності від 12 до 22 тижнів. Перелік обставин, що дозволяють переривання вагітності після 12 тижнів вагітності, встановлюється законодавством.

Нагадаємо, 68% користувачів інтернету, які взяли участь в опитуванні «Главкома» щодо заборони абортів, вважають, що в Україні не потрібно на законодавчому рівні забороняти переривання вагітності. «Жінка має право вирішувати сама», - переконана більшість.

Як повідомлялось, восени минулого року нещодавно Польщею прокотилася хвиля протестів у зв’язку з рішенням Сейму щодо повної заборони абортів і запровадженням кримінальної відповідальності за його проведення, виключаючи тільки випадки, за яких «смерть ненародженої дитини є наслідком лікувальних дій, необхідних для запобігання безпосередньої загрози для життя матері».

Через кілька днів тема, що збурила польське суспільство, перекинулась на Росію. Тамтешній уряд підтримав законопроект про заборону бебі-боксів – спецпунктів, де матері могли анонімно залишати небажаних дітей. За нетривалий час існування бебі-бокси врятували десятки покинутих немовлят, частина з яких згодом поверталася назад у сім'ї. Російські правозахисники та журналісти не виключають, що далі до порядку денного повернеться питання про заборону абортів: на цьому наполягає РПЦ і новий дитячий омбудсмен. Щоправда, рік тому ініціатива не здобула підтримки в уряді.

Сьогодні ж митрополит московської церкви в Україні Олександр Драбинко закликав заборонити аборти на законодавчому рівні.

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