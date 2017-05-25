Нардеп від БПП розповів про незадекларовану травневу поїздку Порошенка на Мальдіви



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Лещенко

Лещенко заявив, що перед поїздкою на Мальдіви Порошенком було зібрано цілий консиліум юристів

Президент нашої держави Петро Порошенко порушує закон України. Зокрема, на травневі свята Порошенко їздив відпочивати на Мальдівські острови, однак видатки на цю поїздку не задекларував, хоч вони перевищували дозволений законом ліміт.

Про це заявив народний депутат України Сергій Лещенко на телеканалі ZIK.

«Я стверджую, що президент України Петро Порошенко порушує закон України. Останнім прикладом цього є те, що на травневі свята Порошенко відбув на Мальдівські острови на відпочинок. При цьому він не задекларував видатки на цю поїздку. Зокрема, це є черговим порушенням закону про електронне декларування», – каже гість програми.

Окрім цього, Лещенко заявив, що перед поїздкою на Мальдіви Порошенком було зібрано цілий консиліум юристів, які розробляли так званий план, аби уникнути декларування видатків на цю поїздку.

«За законом Порошенко мав би обов’язково задекларувати видатки на свій відпочинок на Мальдівах, адже вони перевищували дозволений законом ліміт без декларування»,– додав народний депутат.

Лещенко також нагадав, що попри небажання верхівки української влади, електронне декларування таки з’явилося в Україні.

«Це електронне декларування з’явилося в України із боями та величезними зусиллями, які нам довелося акумульовувати на Заході, в МВФ, між європейських та американських партнерів, аби змусити нашу владу без її бажання усе це прийняти. І найцікавіше, навіть запровадивши цю електронну декларацію, президент продовжує порушувати закон»,– запевнив Лещенко.