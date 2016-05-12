Нардеп від БПП заявив, що Луценко загрався у гру «Ми доведемо вину Януковича»

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Луценко не зміг звільнити навіть тих, хто фабрикував справу проти нього самого, зазначив Найєм

Замість того, щоб шукати конкретних осіб, які віддавали та виконували накази проти активістів Революції Гідності, Генпрокурор Юрій Луценко намагається довести вже очевидне – те, що Віктор Янукович злочинець. Середня ланка чиновників режиму президента-втікача досі залишається на своїх посадах. Луценко не зміг звільнити навіть тих, хто фабрикував справу проти нього самого.

Таку думку в ефірі програми «Перші про головне. Коментарі» на телеканалі ZIK висловив народний депутат України (фракція БПП) Мустафа Найєм.

«Люди, які чинили злочини за режиму Януковича становили дуже широку ланку. Ті із них, які були на середніх позиція, досі залишаються при посадах. От скажіть, скількох слідчих і оперативних працівників, які розслідували справу самого Юрія Луценка він звільнив? Його ж саджали конкретні особи і по ньому «шили» цю справу. Їх не звільнено», – наголосив Найєм.

Нагадаємо, колишнього президента України Віктора Януковича викликали на допит до Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України, який має відбутися 27 та 30 січня о 15 годині.

Як відомо, Печерський районний суд Києва дозволив Головній військовій прокуратурі проведення щодо Віктора Януковича заочного розслідування у справі про державну зраду.

Раніше суд відмовив захисту колишнього президента Віктора Януковича в проведенні виїзного судового засідання в Росії.

Як повідомлялося, Інтерпол має намір розглянути питання відновлення міжнародного розшуку Януковича 26–29 січня.

28 листопада 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, скоєних з метою зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч. 1. ст. 111, ч. 5 ст. 27. ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ККУ.