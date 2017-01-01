Нардеп від «Самопомочі»: Долю мандата Сергія Рибалки повинні вирішити правоохоронці

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Сергій Рибалка

У разі підтвердження фактів політичної корупції Сергія Рибалки він буде змушений добровільно скласти мандат

Діяльністю народного депутата від Радикальної партії Сергія Рибалки мають зайнятися правоохоронні органи. Таку думку в ефірі «Першого ділового» висловив представник фракції «Самопоміч» у Верховній Раді України Роман Семенуха, коментуючи ініціативу створення в парламенті тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів рейдерського захоплення торговельної мережі АТБ.

«Я вважаю, що про мандат нехай приймають рішення правоохоронні органи і Радикальна партія. Завдання Верховної Ради – зняти депутатську недоторканність з усіх. Або значно її обмежити. І позиція «Самопомочі» відома. Але не ми формуємо порядок денний сесії. На превеликий жаль, це не від нас залежить», – заявив Роман Семенуха.

Слід зазначити, що політик не першим висловлює думку про необхідність прийняття рішення безпосередньо Радикальною партією, ім'я якої через дії Сергій Рибалки (№22 у партійному списку на останніх парламентських виборах) регулярно потрапляє в топ скандалів політичного і ділового характеру. Зокрема, кілька тижнів тому журналістами одного з українських інформаційних агентств було встановлено факт володіння цим радикалом виробничим підприємством у російському Липецьку.

Представник фракції «Самопоміч» висловив упевненість у тому, що, в разі підтвердження фактів політичної корупції Сергія Рибалки представниками слідчої комісії або правоохоронними органами народний депутат буде змушений добровільно скласти свій мандат, депутатські повноваження і недоторканність. «Я вважаю, що якщо ці факти по відношенню до того чи іншого депутата підтвердяться, партія має відкликати таких депутатів. Або ж люди добровільно повинні піти у відставку», – сказав Семенуха.