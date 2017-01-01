Нардеп від «Самопомочі» складе депутатські повноваження

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Олена Бабак

Олена Бабак аргументує своє рішення «особистими причинами»

Найближчим часом нардеп від «Самопомочі» Олена Бабак складе депутатські повноваження. Про це вона повідомила «Українським Новинам».

«Це виключно особисті причини. Я вважаю, що мені треба змінити мою діяльність. Я не політик, я більше експерт. Для мене політична діяльність є складною, як для людини», - пояснила Бабак

Вона додає, що вже повідомила про своє рішення керівництву фракції та голові партії, меру Львова Андрію Садовому. Запевняє, що розбіжностей з колегами в неї немає і вдячна їм за досвід.

Як відомо, Олена Бабак пройшла до Верховної Ради за №8 у списку «Самопомочі». Вона обіймала посаду заступника голови парламентського комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства.

Місце Бабак може зайняти секретар Луцької міської ради, а нині виконувача обов'язків мера Юлія Вусенко. У виборчому списку «Самопомочі» вона йде під 36 номером.