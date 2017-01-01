Нардеп вимагає від АМКУ не віддавати обленерго росіянам

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Максим Бурбак просить АМКУ скасувати рішення про надання дозволу російській компанії на придбання пакету акції ПАТ «Чернівціобленерго»

Антимонопольний комітет має скасувати своє рішення про надання дозволу російській компанії на придбання пакету акції ПАТ «Чернівціобленерго». Про це йдеться у зверненні голови фракції «Народний фронт» Максима Бурбака до АМКУ.

«Під час війни з Росією віддавати одне з найбільших енергетичних підприємств Чернівецької області під контроль російського олігарха, то треба мати велику зневагу до своєї держави і головне людей, які майже щодня гинуть від російських куль», - наголосив Бурбак.

«Звернувся до АМКУ з вимогою переглянути ганебне рішення, а також і до СБУ з пропозицією провести перевірку і, можливо, є необхідність перевірити існуючі рішення по інших стратегічних підприємствах», - сказав він.

У зверненні зазначається, що 7 березня Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» на придбання акцій ПАТ «Енергопостачальна компанія «Чернівціобленерго».

За повідомленнями ЗМІ, до однієї з найбільших в Україні електроенергетичних груп VS Energy мають відношення громадяни Російської Федерації Олександр Бабаков, Євген Гінер та Михайло Воєводін.

Бурбак наголошує, що своїм рішення АМКУ забезпечив перевищення 50% голосів у вищому органі управління ПАТ «Чернівціобленерго».

«Вимагаю переглянути дане рішення АМКУ, оскільки дозвіл на придбання контрольного пакету акцій ПАТ «Чернівціобленерго» наданий підприємству, до якого мають відношення громадяни Російської Федерації, які своїми діями сприяли анексії Криму», - підкреслюється у зверненні.

Зокрема, Бурбак нагадав, що Бабаков є депутатом Держдуми Росії та спеціальним представником президента Росії. У 2014 році він голосував за анексію Криму, за що був включений до санкційного списку Євросоюзу.

«В теперішніх умовах військової агресії Росії проти України подібне рішення є неприпустиме», - резюмував Бурбак.