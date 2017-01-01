Нардеп запросив в Україну генсека організації «Релігії за мир»

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Генеральний секретар Всесвітньої конференції «Релігії за мир» Вільям Вендлі

Попередньо узгоджено, що пан Вендль відвідає Україну в жовтні-листопаді цього року

На запрошення харківського нардепа, засновника Інституту прав людини і запобігання екстремізму та ксенофобії Олександра Фельдмана Київ відвідає генеральний секретар Всесвітньої конференції «Релігії за мир» Вільям Вендлі.

Про це парламентарій повідомив після зустрічі з Вендлі у Нью-Йорку, де політик перебував з робочою поїздкою.

За словами Фельдмана, обговорення візиту пана Вендлі в Україну було однією з тем зустрічі. Громадські діячі поговорили про проблеми міжрелігійних відносин, які існують в сучасному світі, та шляхи побудови мирного та толерантного міжрелігійного діалогу.

«Роботу пана Вільяма в розвитку толерантного і мирного суспільства важко переоцінити. Я переконаний, що його приїзд до нашої країни буде сприяти налагодженню міжконфесійного діалогу між представниками всіх релігій, які співіснують в Україні», - заявив Фельдман.

За словами народного депутата, попередньо узгоджено, що пан Вендлі відвідає Україну в жовтні-листопаді цього року.

Довідка:

«Релігії за мир» - найбільша міжнародна релігійна пацифіста організація зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Має консультативний статус при ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, а також Економічній та соціальній раді при ООН. Членство в ній мають найбільш впливові діячі масових релігій з 92 країн світу. Вільям Вендль є генеральним секретарем організації з 1994 року.