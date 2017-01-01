Нардеп збирається стати акціонером російського банку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У придбанні Промінвестбанку зацікавлені троє інвесторів

У придбанні Промінвестбанку зацікавлені троє інвесторів

Народний депутат Максим Микитась може стати акціонером Промінвестбанку.

Про це свідчать дані Антимонопольного комітету.

Микитась вже встиг прокоментувати інформацію і підтвердити її. Але деталі пообіцяв озвучити на прес-конференції.

«До комітету надійшла заява уповноважених представників фізичної особи – громадянина України Микитася Максима Вікторовича, зареєстрована 25 квітня, про надання дозволу на придбання акцій ПАТ Промінвестбанк, що забезпечує досягнення 25% голосів у вищому органі управління зазначеного акціонерного товариства», – сказано в повідомленні АМКУ.

Нагадаємо, в квітні російський Внєшекономбанк вирішив докапіталізувати українську «дочку» Промінвестбанк на 12 мільярдів гривень до 52,6 мільярда.

Як відомо, Внєшекономбанк найближчим часом збирається оголосити про угоду з продажу дочірньої структури.

В березні повідомлялося, що у придбанні Промінвестбанку зацікавлені троє інвесторів – бізнесмени Нурусулім Аркалаєв та Сергій Тронь, екс-голова СБУ Валерій Хорошковський та угорський банківський холдинг ОТП.

Джерело: Ліга.net