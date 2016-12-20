Нардепа-радикала спіймали на кпопкодавстві в Раді

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Мосійчук, крім кнопки на своєму місці, натискає на кнопку й на місці відсутнього нардепа Білецького

Депутат від «Радикальної партії» Ігор Мосійчук кнопкодавив у Верховній Раді у вівторок, 17 січня, під час голосування за законопроект №4261 «Проект Постанови про встановлення Дня українського добровольця».

Про це повідомляє рух «Чесно».

Активісти оприлюднили відео, на якому видно, що під час голосування Мосійчук, крім кнопки на своєму місці, натискає на кнопку й на місці відсутнього нардепа, лідера «Азова» Андрія Білецького.

На табло поіменного голосування системи «Рада» видно, що два місця поряд проголосували «за», хоча депутат Мосійчук був сам у ряді.

Нагадаємо, раніше журналісти сфотографували народного депутата від фракції «Відродження» Антона Яценко з пачкою депутатських карток під час голосування в парламенті.