Нардепам компенсували з бюджету понад 8 млн грн за закордонні вояжі

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Виплати нардепам

Найбільшу компенсацію отримав голова постійної делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв – 426 тис. гривень

100 народних депутатів України одержали компенсацію з державного бюджету в сумі 8 359 324 гривні за закордонні відрядження в 2016 році. Про це сказано у відповіді апарату Ради на запит «Українських новин».

Голова парламенту Андрій Парубій одержав 73,5 тис. гривень компенсації, його перший заступник Ірина Геращенко – 229,6 тис. гривень, а заступник Оксана Сироїд – 56,2 тис. гривень.

У 2016 році Парубій у рамках відряджень відвідував США, Канаду, Польщу, Туреччину, Литву й двічі Італію та Францію.

Геращенко сім разів була у відрядженні в Мінську (Білорусь) для участі в засіданні робочої підгрупи з гуманітарних питань у рамках Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації. В усі відрядження в Мінськ перший віце-спікер їздила за свій рахунок.

Із фракції «Блок Петра Порошенка» компенсацію з держбюджету одержали 32 депутати, у тому числі голова постійної делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Володимир Ар'єв (426 тис. гривень) і заступник голови фракції Олексій Гончаренко (172 тис. гривень).

Із фракції «Народний фронт» компенсація була виплачена 22 депутатам, зокрема голові фракції Максимові Бурбаку (5,4 тис. гривень) і депутату Леоніду Ємцю (328,5 тис. гривень).

У «Батьківщині» компенсацію виплатили 10 депутатам, у тому числі депутату Сергію Власенку (304 тис. гривень) і заступнику голови фракції Сергію Соболєву (277 тис. гривень).

Також закордонні відрядження було компенсовано 10 депутатам від фракції «Об'єднання «Самопоміч», 8 депутатам від Радикальної партії Олега Ляшка, 6 депутатам від Опозиційного блоку, 4 від групи «Відродження», а також 5 позафракційним депутатам.