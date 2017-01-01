Нардепи Бойко, Новинський та Скорик в взяли участь в жалобних заходах у Одесі

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Фото: Опозиційний блок в Одесі

Лідер опозиціонерів Юрій Бойко дав доручення одеським депутатам відвідати могили загиблих і зустрітися з родичами жертв трагедії 2 травня

Сьогодні вранці у Свято-Успенському одеському чоловічому монастирі відбулася панахида в пам'ять про жертви трагедії 2 травня 2014 року. Заупокійне богослужіння провів Високопреосвященніший Агафангел, митрополит Одеський та Ізмаїльський, повідомляє прес-служба «Опоблока».

У панахиді взяли участь народні депутати Юрій Бойко, Вадим Новинський, Микола Скорик, представники одеських опозиціонерів, родичі загиблих, серед яких дружина депутата Одеської облради В'ячеслава Маркіна, а також матері загиблих Неоніла Березовська і Олена Бригар.

«У цій трагедії немає терміну давності, - сказав Бойко. - На сьогоднішній день розслідування нашими правоохоронними органами взагалі не проводиться. Йде затягування та блокування цього процесу. Ми підтримали позов в Європейський суд з прав людини і він прийняв цей позов до розгляду.

«Ми будемо домагатися того, щоб розслідування пройшло як можна швидше. Рано чи пізно винні будуть покарані». , - впевнений Бойко.

Вадим Новинський розповів наступне: «Ми знаємо, що в цей день проти нас готувалися провокації, тому ми не поїхали на Куликове поле, а взяли участь у панахиді та відвідали могили загиблих».

«Ми пам'ятаємо про загиблих невинно убієнних людей не тільки сьогодні, а 365 днів в році. Ми пам'ятаємо про них, молимося про них, і намагаємося разом з родичами подолати наслідки цієї страшної трагедії, коли зла людська воля зробила так, що люди невинно загинули. І ця зла людська воля має бути покарана. Ми цю справу доведемо до кінця. Це потрібно не тим, хто загинув. Це потрібно живим нам для того, щоб надалі в Україні такі трагедії ніколи не повторювалися», - підкреслив Новинський.

Як повідомили опозиціонери, для Миколи Скорика ця трагедія ще - особиста. «В цей день загинув його друг і товариш, депутат Одеської облради В'ячеслав Маркін», - йдеться в повідомленні.

«Трагедія 2 травня торкнулася всіх одеситів, тому що з мирного сонячного міста Одеси намагаються перетворити в кривавий морок. Але Одеса не така і ніколи такою не буде! Ми будемо вимагати розслідування і покарання винних 365 днів в році», - підкреслив Скорик.

Також він заявив, що опозиціонери «зроблять все можливе, щоб в Одесі була увічнена пам'ять загиблих на Куликовому полі».

«Коли влада заблокувала встановлення пам'ятника на Куликовому полі, а взагалі це була дика ситуація, ми наполягали на тому, щоб там хоча б встановили пам'ятний знак. Щоб люди могли прийти не до паркану, який відгороджує це страшне будівлю. Але і це рішення заблокувала одеська влада. Ми прийняли рішення, що всі депутати облради, депутати Верховної Ради з родичами загиблих об'їдуть всі могили, покладуть квіти, віддадуть данину пам'яті загиблим», - сказав Бойко.

Як повідомлялося, сьогодні націоналісти зустрічали в аеропорту Одеси Новинського, але він скасував рейс.

Раніше СБУ в Одесі затримала групу місцевих за підозрою в підготовці терактів.

Як відомо, сьогодні також СБУ проводить обшуки в квартирах одеських любителів «русского міра».

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі сталися масові зіткнення між патріотично налаштованими громадянами і проросійськими сепаратистами. Унаслідок конфлікту і подальшої пожежі в Будинку профспілок загинуло 48 осіб, понад 200 дістали поранення. Події 2 травня 2014 року в Одесі активно використовувала російська пропаганда для нагнітання антиукраїнських настроїв.

Як повідомляв «Главком», у ніч на 1 травня в Одесі в районі Куликового поля правоохоронці виявили рюкзак із вибухівкою. Того ж дня в Одесі було затримано чоловіка, який продавав зброю з окупованого Донбасу.