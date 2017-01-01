Нардепи ініціювали аудит іноземних позик і грантів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заступник лідера РПЛ з економічної політики Віктор Галасюк

Пропонується доручити Рахунковій палаті провести фінансовий аудит та аудит ефективності використання кредитів (позик), залучених державою в державний бюджет, а також міжнародної технічної допомоги, бенефіціарами якої є органи державної влади

Верховній Раді пропонують за допомогою аудиту перевірити, куди і як витрачаються державою іноземні кредити і гранти. Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань промислової політики та підприємництва, заступник лідера РПЛ з економічної політики Віктор Галасюк.

«Ми з Олегом Ляшком, Віктором Вовком і колегами ініціювали проведення фінансового аудиту та аудиту ефективності використання кредитів (позик), залучених державою в державний бюджет, а також міжнародної технічної допомоги, бенефіціарами якої є органи державної влади. Відповідне доручення Рахунковій палаті передбачено проектом Постанови ВР №6390», - повідомив Галасюк.

Як зазначається, лише за 2015-2016 роки надходження від державних зовнішніх і внутрішніх запозичень, згідно зі звітами Рахункової палати, склали 542 млрд грн. Враховуючи девальваційний тренд національної грошової одиниці, нарощування державного зовнішнього боргу все сильніше тисне на бюджет України. Якщо у 2014 році на обслуговування 70 млрд дол. США державного і гарантованого державою боргу з бюджету витрачалася 50 млрд грн, то в 2016 році на обслуговування 71 млрд дол. США боргів витрачено 97 млрд грн. Це друга найбільша стаття витрат бюджету після фінансування пенсій, навіть більша за видатки Міністерства оборони України. У той же час, для суспільства залишається закритою докладна інформація про отримувачів та ефективність використання залучених державою боргових та грантових коштів.

Проектом Постанови ВР №6390 пропонується доручити Рахунковій палаті провести фінансовий аудит та аудит ефективності використання кредитів (позик), залучених державою в державний бюджет, а також міжнародної технічної допомоги, бенефіціарами якої є органи державної влади.

«Влада набирає мільярдні кредити, за які будемо розплачуватися і ми, і наступні покоління. Парламент не може залишити це питання без контролю. Тому що тільки самі відсотки за держборгом у бюджеті-2017 передбачені в сумі 111 млрд грн. Вдумайтеся, це більше, ніж фінансування ЗСУ під час військової агресії», - пояснює Галасюк.

Про ініціативу депутатів співголова парламентської групи дружби з США Віктор Галасюк під час зустрічі поінформував посла США Мері Йованович, адже, за його словами, Сполучені Штати забезпечують левову частку фінансування і, безумовно, зацікавлені в повній прозорості та ефективності.

Джерело: 112 Україна