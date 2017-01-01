Нардепи «наплювали» на Гройсмана. Звіт уряду слухають три депутати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У залі сидить близько сотні народних обранців

Народні депутати знову масово прогулюють засідання Верховної Ради. Як видно на фото, зробленому кореспондентом «Главкома», у залі присутні близько сотні народних обранців.

Парламентарі не вважають за потрібне перебувати у залі у робочий час, незважаючи на те, що сьогодні – година запитань до уряду і на засіданні присутні члени Кабміну на чолі з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Як повідомлялося, вісім нардепів пропустили всі засідання Верховної Ради в лютому. Найгірше ходили на роботу депутати «Відродження». Найкраща відвідуваність за лютий – у «Батьківщини».