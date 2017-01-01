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    Нардепи «наплювали» на Гройсмана. Звіт уряду слухають три депутати

    • Сьогодні, 11:11
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    У залі сидить близько сотні народних обранців

    Народні депутати знову масово прогулюють засідання Верховної Ради. Як видно на фото, зробленому кореспондентом «Главкома», у залі присутні близько сотні народних обранців.

    Парламентарі не вважають за потрібне перебувати у залі у робочий час, незважаючи на те, що сьогодні – година запитань до уряду і на засіданні присутні члени Кабміну на чолі з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

    Як повідомлялося, вісім нардепів пропустили всі засідання Верховної Ради в лютому. Найгірше ходили на роботу депутати «Відродження». Найкраща відвідуваність за лютий – у «Батьківщини».

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