Нардепи не змогли призначити свого представника до конкурсної комісії НКРЕКП

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За проект постанови №6493 проголосували лише 205 парламентарів

Народні депутати не змогли обрати свого представника до складу Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Так, за проект постанови №6493 проголосували лише 205 парламентарів. Проти висловилися 47. Утримались 24 і не голосував 71 нардеп.

«Визначити за поданням Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки до складу Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Запайщикова Костянтина Володимировича», - йдеться у проекті постанови.

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко привітала таке рішення і заявила, що це свідчить про «провал договірників у Веховній Раді».

Як повідомлялось, сьогодні під час засідання Верховної Ради парламентарям далеко не з першого разу вдалося прийняти зміни до закону «Про охорону культурної спадщини». Причина – відсутність дисципліни серед нардепів. Така ситуація викликала обурення у спікера парламенту Володимира Парубія. «Знаєте, я питався в аппарату [Верховної Ради] коли таке було, як зараз? Люди, знаходяться в залі, бачать, що йде голосування, підтримують закон, і їм просто ліньки підійти до свого місця і взяти участь! Це безвідповідально і неприйнятно», - підкреслив він.