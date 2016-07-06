Нардепи не змогли затвердити аудитора НАБУ

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Перед цим голосуванням спікер Веховної Ради Андрій Парубій провів рейтингове голосування, під час якого нардепи визначались, чию кандидатуру затверджуватимуть

Верховна Рада не змогла затвердити Найджела Брауна членом комісії зовнішнього аудиту Національного антикорупційного бюро. Так, лише 200 нардепів проголосували за затвердження.

Перед цим голосуванням спікер Веховної Ради Андрій Парубій провів рейтингове голосування, під час якого нардепи визначалися, чию кандидатуру затверджуватимуть.

За затвердження Роберта Сторча кандидатом в аудитори НАБУ проголосувало 178 нардепів, за затвердження Найджела Брауна – 202 парламентарі.

Як відомо, під час рейтингового голосування 27 лютого Сторча підтримало 76 депутатів, Брауна – 205. Оскільки кандидатура Брауна не набрала 226 голосів, проект постанови було відправлено на доопрацювання.

Згідно із законодавством, щорічно проводиться незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Аудит здійснює комісія зовнішнього контролю у складі трьох осіб, яких щорічно мають визначати президент України, ВР і Кабінет міністрів. Член комісії повинен мати значний досвід роботи в органах попереднього розслідування, прокуратури, судах, за кордоном або в міжнародних організаціях і володіти необхідними знаннями та навичками для проведення аудиту