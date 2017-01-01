Нардепи підтримали скасування подвійного оподаткування з Мальтою

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Оподаткування

Конвенція сприятиме уникненню подвійного оподаткування та запобіганню ухиленню від сплати податків

Верховна Рада ратифікувала конвенцію між урядами України і Мальта про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи.

За проект закону №0141 проголосували 280 депутатів.

«Необхідність укладання цієї Конвенції пояснюється тим, що доходи, які виникають в економічних стосунках між резидентами двох країн, підлягають оподаткуванню у подвійній юрисдикції: у державі, в якій одержувач доходу є резидентом та у державі, в якій здійснюється діяльність, стосовно якої виникає дохід», - йдеться у пояснювальній записці.

Як наголошується, конвенція сприятиме уникненню подвійного оподаткування, запобіганню ухиленню від сплати податків і взаємному зменшенню податкових перешкод для закордонних інвестицій та торгівлі.

«Це особливо важливо стосовно України, оскільки її чинне податкове законодавство передбачає уникнення подвійного оподаткування лише на основі підписання двосторонніх міжнародних угод», - наголошується у документі.