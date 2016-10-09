Нардепи попередньо прийняли закон про 75% української мови на телебаченні

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Законом передбачається встановлення мінімальної частки телевізійних передач, у тому числі передач новин, державною мовою протягом доби

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект №5313 про обов'язкову частку державної мови в аудіовізуальних ЗМІ. За підтримку законопроекту проголосувало 244 депутати.

Законом передбачається, що частка передач або фільмів українською мовою має становити не менше як 75% протягом доби у кожному з проміжків часу з 7:00 до 18:00 та з 18:00 до 22:00.

Для відповідних телеорганізацій регіональної та місцевої категорій мовлення планується встановити обов’язкову частку на рівні 50%.

Також уточнено правила обчислення частки передач і фільмів, виконаних державною мовою. Зокрема, передбачено, що фільми та передачі, які не є власним продуктом телерадіоорганізації та виконані не державною мовою, мають бути субтитровані державною мовою

Крім того, встановлено, що передача вважається виконаною державною мовою, якщо всі репліки ведучих виконані державною мовою. При цьому допускається використання інших мов без дублювання та озвучення при репортажах з місця подій, коментарях запрошених осіб тощо.

Водночас у Раді попонують у подальшому зараховувати до виконання мовних квот лише фактичну частку використання української мови. Про це заявила народний депутат від «Самопомочі» Ірина Подоляк.

«Зараз використовується така модель: ведучий говорить українською, гості, музика – будь-якою. При цьому вся передача вважається виконаною державною мовою. Пропонуємо враховувати лише фактичне використання державної мови», – сказала Подоляк.