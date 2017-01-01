Нардепи попросять Європарламент про додаткові квоти для товарів з України

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Ірина Геращенко запропонувала включити питання збільшення торговельних преференцій на п'ятницю, 9 червня

Парламентський комітет з питань європейської інтеграції ініціює звернення до Європейського парламенту щодо запровадження торговельних преференцій для товарів з України в контексті угоди про асоціацію.

Про це заявила перший заступник голови комітету Марія Іонова на засіданні Погоджувальної ради.

«Прошу включити в порядок денний звернення Верховної Ради до Європейського парламенту щодо запровадження додаткових торговельних преференцій Європейського Союзу товарам походження з України», - зазначила вона.

Перший заступник голови парламенту Ірина Геращенко, у свою чергу, запропонувала включити це питання на п'ятницю, 9 червня.

Іонова також закликала парламент розглянути пріоритетні законопроекти щодо виконання зобов'язань України стосовно угоди про асоціацію.

За її словами, всі пріоритетні законопроекти «є в нашого спікера».

Раніше Європарламент підтримав розширення торгових преференцій для України.

Нагадаємо, у вересні 2016 року Єврокомісія запропонувала підвищити квоти на ряд товарних позицій з України. Йшлося про можливість збільшення квот на кукурудзу – на 650 тис. тонн, пшеницю – 100 тис. тонн, ячмінь – 350 тис. тонн, крупу і оброблене зерно – на 7,8 тис. тонн, овес – 4 тис. тонн, мед – 3 тис. тонн, виноградний сік – 500 тонн, перероблені томати – 5 тис. тонн.