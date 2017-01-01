  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Нардепи попросять Європарламент про додаткові квоти для товарів з України

    • Сьогодні, 12:11
    • Розсилка

    Ірина Геращенко запропонувала включити питання збільшення торговельних преференцій на п'ятницю, 9 червня

    Парламентський комітет з питань європейської інтеграції ініціює звернення до Європейського парламенту щодо запровадження торговельних преференцій для товарів з України в контексті угоди про асоціацію.

    Про це заявила перший заступник голови комітету Марія Іонова на засіданні Погоджувальної ради.

    «Прошу включити в порядок денний звернення Верховної Ради до Європейського парламенту щодо запровадження додаткових торговельних преференцій Європейського Союзу товарам походження з України», - зазначила вона.

    Перший заступник голови парламенту Ірина Геращенко, у свою чергу, запропонувала включити це питання на п'ятницю, 9 червня.

    Іонова також закликала парламент розглянути пріоритетні законопроекти щодо виконання зобов'язань України стосовно угоди про асоціацію.

    За її словами, всі пріоритетні законопроекти «є в нашого спікера».

    Раніше Європарламент підтримав розширення торгових преференцій для України.

    Нагадаємо, у вересні 2016 року Єврокомісія запропонувала підвищити квоти на ряд товарних позицій з України. Йшлося про можливість збільшення квот на кукурудзу – на 650 тис. тонн, пшеницю – 100 тис. тонн, ячмінь – 350 тис. тонн, крупу і оброблене зерно – на 7,8 тис. тонн, овес – 4 тис. тонн, мед – 3 тис. тонн, виноградний сік – 500 тонн, перероблені томати – 5 тис. тонн.

    Читайте також
    ЄС Європарламент Євросоюз торгівля Асоціація з ЄС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ