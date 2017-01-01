Нардепи посилили відповідальність за вживання алкоголю військовими на службі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З'явилася можливість складання протоколів про адмінправопорушення не тільки командирам військових частин, а й командирам підрозділів, які уповноважені на те командирами частин

Верховна Рада ухвалила законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності військовослужбовців», чим посилила відповідальність останніх за пиятику на службі. За відповідне рішення проголосувало 229 нардепів.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, його ухвалення дозволить посилити відповідальність військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів за водіння машин у стані алкогольного сп'яніння, скоєння ними військових адміністративних правопорушень у разі невиконання (неналежного виконання) ними своїх службових обов'язків, порушення військової дисципліни або громадського порядку.

З метою уникнення бюрократичної тяганини з оформленням протоколів за такі правопорушення вносяться зміни до статті 255 КУпАП, що дасть можливість складання протоколів про адмінправопорушення не тільки командирам військових частин, а й командирам підрозділів, які уповноважені на те командирами військових частин.

Нова редакція статті 172-11 КУпАП дасть можливість притягувати до адміністративної відповідальності, крім військовослужбовців строкової військової служби, й інші категорії військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини тривалістю до десяти діб, а також посилить відповідальність військовослужбовців строкової військової служби у разі повторного вчинення ними військового адміністративного правопорушення.

Крім того, нова редакція статті 172-20 КУпАП дасть можливість притягувати до адмінвідповідальності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження зборів не лише за розпивання ними пива, алкогольних напоїв на території військових частин, військових об'єктів або виконання ними обов'язків військової служби в нетверезому стані, а й за появу їх на території військової частини в нетверезому стані, а також за вживання ними наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів, а також за відмову зазначених осіб від проходження огляду на стан алкогольного, наркотичного та іншого сп'яніння.