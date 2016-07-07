Нардепи ухвалили вшановувати воїнів АТО у школах, пресі та назвах вулиць
- Сьогодні, 14:00
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Передбачається залучення органів місцевого самоврядування та освітніх закладів до інформування про подвиги українських військових
Верховна Рада ухвалила постанову, яка вшановує українських воїнів – учасників АТО та сприяє більшій обізнаності громадян України про події в зоні проведення АТО за героїзм українських воїнів. За відповідну постанову проголосувало 256 нардепів.
Зокрема, в пояснювальній записці до постанови зазначається, що цілями і завданнями прийняття акта є вшанування українських воїнів – учасників АТО, інформування громадян України про події в зоні проведення АТО, виховання дітей та молоді в дусі поваги до українського війська, утвердження патріотизму в українському суспільстві, популяризація героїзму українських військових.
Окрім цього, передбачається залучення органів місцевого самоврядування та освітніх закладів до інформування про подвиги українських військових – учасників АТО. Проектом визначено низку заходів, які дозволять належним чином вшанувати українських воїнів – учасників АТО, а також підвищать обізнаність українського суспільства про характер подій на сході України.