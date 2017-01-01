Нардепи повернулись до Ради після тривалих канікул і займуться реформами

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Парламентарі також планують сьогодні достроково припинити повноваження нардепа Артеменка

Після місячного перепочинку народні депутати сьогодні повернуться в пленарний зал. Попереду у них – два тижні роботи. Газета «Сегодня» пише про те, чим планує найближчим часом займатися парламент.

Як відомо, Рада сьогодні може достроково припинити повноваження нардепа Артеменка. Про це сказано у порядку денному на вівторок.

Також, пише ЗМІ, спікер ВР Андрій Парубій зазначив, що частина питань, які необхідно розглянути, залишилася з минулих пленарних засідань. «Перший блок, який пропонується на вівторок, – питання житлово-комунального господарства. Ми недодивилися його минулого разу, і пропонується з нього почати роботу», – наголосив він. Одна з норм у порядку передбачає, що штраф у 85 грн буде накладатися за самовільне використання з корисливою метою не лише електрики, а й питної води (наприклад, поливання такою водою саду).

Крім того, адмінпротоколи щодо таких порушень можуть отримати працівники НКРЕ. При цьому в четвер, за словами Парубія, парламент розгляне документи щодо аграрної політики, а також блок питань культури і духовності.

У свою чергу керівники двох найбільших парламентських фракцій, Артур Герасимов (БПП) і Максим Бурбак («Народний фронт»), на вчорашньому погоджувальному засіданні наполягали, що в першу чергу має бути ухвалено законопроект, що забезпечує право на вищу освіту українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Так, спеціально для них виділяється 1 тис. бюджетних місць у вишах Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей. Набір буде здійснюватися за конкурсом атестатів про повну загальну середню освіту. При цьому спеціально для таких абітурієнтів забезпечать поглиблене вивчення української мови.

«Питання пенсійної реформи має обговорюватися публічно шляхом консенсусу із залученням профспілок, роботодавців, різних політсил, найманих працівників», – заявив у свою чергу лідер радикалів Олег Ляшко. Зажадав він і публічного обговорення скасування мораторію на продаж землі.

Також Комітет виборців України підрахував, що з 1 січня 90% голосувань у ВР пропустив 51 нардеп. При цьому всього за цей рік було 42 пленарних засідання і 1312 голосувань. Так, четверо парламентаріїв за цей час узагалі не голосували жодного разу. Серед них – Євген Бакулін (Опозиційний блок), Денис Дзензерський («Народний фронт»), а також Сергій Клюєв і Олександр Онищенко, яких розшукують українські правоохоронці. За словами голови КВУ Олексія Кошеля, серед депутатів, які систематично прогулюють, – представник «Самопомочі» Семен Семенченко (58 голосувань), а також позафракційні Андрій Білецький (67) і Володимир Парасюк (80). «Склалася парадоксальна ситуація. Незважаючи на бойкот парламентської роботи, багато з таких нардепів проводять десятки годин у прямому ефірі», – резюмує Кошель.